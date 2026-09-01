Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 16:00

Министры Европы на G20 отказались фотографироваться с Силуановым

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Европейские министры финансов добились, чтобы на итоговом снимке встречи G20 в США не оказалось главы Минфина России Антона Силуанова. Как пишет Handelsblatt, традиционное «семейное фото» сделали без российской делегации.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль ещё до съёмки сообщил европейским коллегам, что не будет позировать в одном кадре с Силуановым. Его позицию поддержали другие участники из Европы.

В итоге организаторам пришлось провести общую фотосессию без российских представителей. В кадр вошли европейские министры, а Силуанов и члены делегации России в нём не участвовали.

Клингбайль позднее пояснил, что совместный снимок с представителем России счёл бы шагом к «нормализации» отношений с Москвой, которую считает неприемлемой.

При этом российская делегация участвует в заседаниях министров финансов и руководителей центробанков G20. Встреча проходит 31 августа и 1 сентября в Эшвилле, штат Северная Каролина.

Трём крупным американским СМИ отказали в аккредитации на встречу глав Минфинов G20
Трём крупным американским СМИ отказали в аккредитации на встречу глав Минфинов G20

За три недели до мероприятия посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев сообщил об участии России на высоком уровне в финансовой встрече G20. На её полях Силуанов провёл переговоры с главой Минфина США Скоттом Бессентом, где обсуждался мирный план американского лидера Дональда Трампа.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Антон Силуанов
  • g20
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar