Министры Европы на G20 отказались фотографироваться с Силуановым

Европейские министры финансов добились, чтобы на итоговом снимке встречи G20 в США не оказалось главы Минфина России Антона Силуанова. Как пишет Handelsblatt, традиционное «семейное фото» сделали без российской делегации.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль ещё до съёмки сообщил европейским коллегам, что не будет позировать в одном кадре с Силуановым. Его позицию поддержали другие участники из Европы.

В итоге организаторам пришлось провести общую фотосессию без российских представителей. В кадр вошли европейские министры, а Силуанов и члены делегации России в нём не участвовали.

Клингбайль позднее пояснил, что совместный снимок с представителем России счёл бы шагом к «нормализации» отношений с Москвой, которую считает неприемлемой.

При этом российская делегация участвует в заседаниях министров финансов и руководителей центробанков G20. Встреча проходит 31 августа и 1 сентября в Эшвилле, штат Северная Каролина.

За три недели до мероприятия посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев сообщил об участии России на высоком уровне в финансовой встрече G20. На её полях Силуанов провёл переговоры с главой Минфина США Скоттом Бессентом, где обсуждался мирный план американского лидера Дональда Трампа.