Страны БРИКС за последние пять лет обеспечили более 40% мирового ВВП, значительно опередив государства «Большой семёрки». Такие данные привёл президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС.

По словам российского лидера, за тот же период вклад стран G7 в мировую экономику составил 29%.

«За последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, тогда как вклад «Большой семёрки», так называемой «Большой семёрки», — почему она большая, не понимаю, — составил всего 29%», — заявил Путин.

Глава государства привёл эти показатели, говоря о перераспределении экономического влияния в мире и растущей роли государств БРИКС.

Сейчас в БРИКС входят 11 стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия и Саудовская Аравия. В 2026 году председательство в объединении осуществляет Индия.

В «Большую семёрку» (G7) входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. В работе объединения также участвует Европейский союз, однако он не считается отдельным членом G7. Россия входила в расширенный формат G8 с 1998 года, но в 2014 году её участие было приостановлено.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не была равноправным партнёром стран G8. По словам министра, на Западе стремились «держать Россию при себе», однако полноценного участия Москвы в принятии ключевых решений не предполагалось.