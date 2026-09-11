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Регион
Опубликовано 11 сентября, 12:48

Путин вывел формулу успеха БРИКС: рынки, города и глобальные компании

Путин: Успех БРИКС обеспечивают внутренние рынки и быстрая урбанизация

Обложка © ТАСС / Кристина Соловьева/POOL

Обложка © ТАСС / Кристина Соловьева/POOL

Огромные внутренние рынки, стремительный рост городов и превращение национальных компаний в глобальных игроков обеспечивают экономический успех БРИКС. Такую «формулу» развития объединения обозначил президент России Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

Российский лидер обратил внимание, что в странах объединения сегодня проживает около половины населения планеты. Это создаёт колоссальный внутренний спрос и позволяет экономикам БРИКС развиваться, опираясь не только на внешние рынки.

«Государства БРИКС, где проживает около половины населения планеты, обладают огромными, динамичными внутренними рынками», — подчеркнул Путин.

Вторым важным фактором президент назвал быструю урбанизацию, а третьим — усиление национального бизнеса, который всё активнее выходит за пределы своих стран.

«В наших странах мощно развиваются, растут города, урбанизация происходит быстро, а национальные компании всё громче заявляют о себе как глобальные игроки», — отметил глава государства.

Путина встретили долгими аплодисментами на Деловом форуме БРИКС
Путина встретили долгими аплодисментами на Деловом форуме БРИКС

Ранее Life.ru рассказывал, что уже 90% расчётов России со странами БРИКС проходят в национальных валютах. В Кремле называют развитие собственных механизмов расчётов одним из важных направлений экономического сотрудничества внутри объединения.

Больше новостей о глобальных рынках и международном экономическом сотрудничестве — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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