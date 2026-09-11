Путин вывел формулу успеха БРИКС: рынки, города и глобальные компании

Огромные внутренние рынки, стремительный рост городов и превращение национальных компаний в глобальных игроков обеспечивают экономический успех БРИКС. Такую «формулу» развития объединения обозначил президент России Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

Российский лидер обратил внимание, что в странах объединения сегодня проживает около половины населения планеты. Это создаёт колоссальный внутренний спрос и позволяет экономикам БРИКС развиваться, опираясь не только на внешние рынки.

«Государства БРИКС, где проживает около половины населения планеты, обладают огромными, динамичными внутренними рынками», — подчеркнул Путин.

Вторым важным фактором президент назвал быструю урбанизацию, а третьим — усиление национального бизнеса, который всё активнее выходит за пределы своих стран.

«В наших странах мощно развиваются, растут города, урбанизация происходит быстро, а национальные компании всё громче заявляют о себе как глобальные игроки», — отметил глава государства.

Ранее Life.ru рассказывал, что уже 90% расчётов России со странами БРИКС проходят в национальных валютах. В Кремле называют развитие собственных механизмов расчётов одним из важных направлений экономического сотрудничества внутри объединения.