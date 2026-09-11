Путина встретили долгими аплодисментами на Деловом форуме БРИКС
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин принял участие в Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. Российского лидера встретили долгими аплодисментами перед его выступлением на пленарном заседании.
Перед началом основной программы Путин вместе с другими лидерами сфотографировался с руководителями Делового совета БРИКС и Женского делового альянса.
Деловой форум проходит накануне основной программы саммита БРИКС. Это одна из ключевых площадок для общения бизнеса стран объединения.
Российская делегация на форуме насчитывает около 300 человек. В неё вошли представители экономических ведомств, банков, деловых объединений и крупных компаний.
Ожидается, что в своём выступлении Путин представит инициативы по торгово-экономическому, инвестиционному и транспортному сотрудничеству. Ранее об этом сообщал помощник президента Юрий Ушаков.
Основная программа саммита БРИКС пройдёт в Нью-Дели 12–13 сентября. В российскую делегацию на встречах лидеров также вошли Сергей Лавров, Алексей Оверчук, Юрий Ушаков и Максим Орешкин.
Ранее Life.ru рассказывал, что Путин 11 сентября выступит на Деловом форуме БРИКС и представит новые инициативы по сотрудничеству. В Кремле уточняли, что речь пойдёт о торговле, инвестициях и транспорте. Сам форум традиционно открывает деловую часть мероприятий БРИКС перед саммитом.
Больше новостей о международной торговле, инвестициях и глобальной экономике — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.