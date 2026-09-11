Путина встретили долгими аплодисментами на Деловом форуме БРИКС

Президент РФ Владимир Путин принял участие в Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. Российского лидера встретили долгими аплодисментами перед его выступлением на пленарном заседании.

Перед началом основной программы Путин вместе с другими лидерами сфотографировался с руководителями Делового совета БРИКС и Женского делового альянса.

Деловой форум проходит накануне основной программы саммита БРИКС. Это одна из ключевых площадок для общения бизнеса стран объединения.

Российская делегация на форуме насчитывает около 300 человек. В неё вошли представители экономических ведомств, банков, деловых объединений и крупных компаний.

Ожидается, что в своём выступлении Путин представит инициативы по торгово-экономическому, инвестиционному и транспортному сотрудничеству. Ранее об этом сообщал помощник президента Юрий Ушаков.

Основная программа саммита БРИКС пройдёт в Нью-Дели 12–13 сентября. В российскую делегацию на встречах лидеров также вошли Сергей Лавров, Алексей Оверчук, Юрий Ушаков и Максим Орешкин.