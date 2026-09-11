Не просто саммит: Политолог объяснил, почему Путин всё чаще лично едет на БРИКС и ШОС

Личное участие президента Владимира Путина в саммитах БРИКС и ШОС подчёркивает растущее значение этих объединений для российской внешней политики. Москва рассматривает их как ключевые площадки для обсуждения новой модели международных отношений, заявил политолог Алексей Мартынов в беседе с РИА «ФедералПресс».

Эксперт обратил внимание, что БРИКС и ШОС не являются военными блоками и не создавались как прямой противовес НАТО. Их задача заключается прежде всего в поиске моделей развития, которые позволяли бы странам сохранять собственные национальные интересы и суверенитет.

«ШОС и БРИКС сегодня являются крупнейшими международными площадками по обсуждению формул безопасного суверенного развития, которую придумала Россия. Это главная внешнеполитическая линия для стран, свободных от западного взгляда на международные отношения», — считает Мартынов.

В качестве примера политолог привёл отношения Индии и Китая. Между странами остаются серьёзные противоречия, однако в рамках БРИКС и ШОС Пекин и Нью-Дели продолжают совместную работу и политический диалог.

«Для этих стран важны и собственные национальные интересы, и национальные интересы других стран, которые они готовы уважать», — отметил эксперт.

По мнению Мартынова, именно рост политического и экономического веса таких площадок объясняет, почему Путин лично участвует в их крупнейших саммитах. Россия при этом остаётся одним из ключевых участников обоих объединений.

«Вся мировая экономика и политика переходит на площадки БРИКС, а Россия — один из ключевых игроков этих площадок», — заявил политолог.

Одной из центральных тем нынешнего саммита БРИКС в Нью-Дели станет реформирование механизмов глобального управления. Мартынов считает, что аналогичная дискуссия шла и на недавнем саммите ШОС в Бишкеке: страны объединений заинтересованы в изменении существующей системы международных отношений и повышении роли государств, не относящихся к западному миру.

Напомним, XVIII саммит БРИКС пройдёт 12–13 сентября 2026 года в Нью-Дели под председательством Индии, которая в четвёртый раз возглавляет объединение. Встреча состоится в комплексе «Бхарат Мандапам» и соберёт представителей 11 государств — членов БРИКС, а также стран-партнёров и приглашённых государств. Президент России Владимир Путин уже прибыл в Нью-Дели и пообщался на полях саммита с премьер-министром Нарендрой Моди.