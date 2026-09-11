Один жест Путина у трапа самолёта неожиданно завирусился в Индии

Кадры с Владимиром Путиным после его прилёта в Нью-Дели неожиданно стали вирусными в индийских соцсетях. Внимание пользователей привлёк короткий момент, когда президент России пожал руку бортпроводнице у трапа самолёта.

На видео российский лидер выходит из воздушного судна и перед тем, как спуститься по трапу, приветствует находившуюся рядом сотрудницу экипажа. Индийский телеканал ABP News обратил внимание именно на этот эпизод, отметив, что манера Путина приветствовать людей во время прибытия вызвала заметный отклик у аудитории.

Ролик начали активно распространять в соцсетях и обсуждать в индийском сегменте интернета. Само рукопожатие заняло всего несколько секунд, однако именно этот бытовой момент оказался одним из наиболее заметных кадров прибытия российского президента.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин 11–13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС. В Нью-Дели у российского лидера запланированы как многосторонние мероприятия, так и серия двусторонних встреч.

Программа первого дня поездки включает выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС, двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и посещение выставки «ИННОПРОМ». Основная часть саммита БРИКС запланирована на 12–13 сентября.