Три дня в Индии: В Кремле раскрыли программу Путина на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин с 11 по 13 сентября посетит Индию с рабочим визитом и примет участие в XVIII саммите БРИКС в Нью-Дели. Российский лидер вылетит туда вечером 10 сентября, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

Основная программа саммита начнётся 12 сентября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретит гостей, после чего состоится заседание глав государств БРИКС. На высшем уровне ожидаются представители восьми стран, включая Россию, Индию, Китай, Иран, Египет, Индонезию, ЮАР и Эфиопию.

«На заседании планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, итоги 20-летнего взаимодействия в рамках стратегического партнёрства в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы усиления координации участников объединения», — рассказал Ушаков.

Особое внимание лидеры уделят реформированию системы глобального управления и укреплению многостороннего сотрудничества. После заседания они посетят выставку «Инновации Индии» и экспозицию к 20-летию БРИКС, а вечером примут участие в торжественном приёме от имени Моди.

На следующий день, 13 сентября, пройдёт расширенная сессия в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». К участникам объединения присоединятся делегации стран-партнёров, среди которых Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Также ожидаются представители ООН, ВОЗ, ВТО, Нового банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Российская делегация на основной части саммита будет ограниченной. Помимо Путина, в неё войдут вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

XVIII саммит БРИКС пройдёт 12–13 сентября в Нью-Дели и станет главным событием председательства Индии в объединении в 2026 году. В этом году БРИКС отмечает 20-летие: первый контакт глав МИД Бразилии, России, Индии и Китая в формате БРИК состоялся в 2006 году, а первый саммит лидеров прошёл в Екатеринбурге в 2009-м. Сейчас объединение включает 11 государств, а после расширения в него вошли в том числе Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Индонезия. На встрече в Нью-Дели лидеры обсудят реформирование системы глобального управления, укрепление многосторонности, торгово-инвестиционное и технологическое сотрудничество, продовольственную и энергетическую безопасность, а также международные и региональные конфликты. Ожидается, что по итогам саммита будет принята Нью-Делийская декларация.

Ранее сообщалось, что три российских военных самолёта прибыли в Индию перед саммитом БРИКС. Борта прибыли около 5:30 по местному времени.