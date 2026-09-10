Путин встретится с премьером Малайзии в Индии: Что обсудят лидеры

Президент России Владимир Путин 11 сентября проведёт встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Переговоры состоятся в Индии на полях саммита БРИКС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Запланирована беседа нашего президента с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Контакты лидеров двух стран приобрели регулярный характер», — рассказал представитель Кремля.

Последний раз Путин и Ибрагим встречались в июне 2026 года в Казани на юбилейном саммите Россия — АСЕАН. До этого малайзийский премьер приезжал в Россию с официальным визитом в мае 2025 года, а в сентябре 2024-го лидеры встречались на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Россия и Малайзия развивают сотрудничество в торговле, энергетике и финансах, а также взаимодействуют на международных площадках. В 2027 году страны отметят 60-летие установления дипломатических отношений.

Владимир Путин сегодня вечером отправляется в Индию для участия в саммите БРИКС, который пройдёт в Нью-Дели 12–13 сентября. Ранее Ушаков сообщал, что лидер РФ может провести встречу с президентом Египта на полях форума.