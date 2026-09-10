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Регион
Опубликовано 10 сентября, 12:23

Путин встретится с премьером Малайзии в Индии: Что обсудят лидеры

Ушаков: Путин 11 сентября встретится с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом

Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин 11 сентября проведёт встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Переговоры состоятся в Индии на полях саммита БРИКС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Запланирована беседа нашего президента с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Контакты лидеров двух стран приобрели регулярный характер», — рассказал представитель Кремля.

Ушаков: Путин 11 сентября выступит на Деловом форуме БРИКС в Индии
Ушаков: Путин 11 сентября выступит на Деловом форуме БРИКС в Индии

Последний раз Путин и Ибрагим встречались в июне 2026 года в Казани на юбилейном саммите Россия — АСЕАН. До этого малайзийский премьер приезжал в Россию с официальным визитом в мае 2025 года, а в сентябре 2024-го лидеры встречались на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Россия и Малайзия развивают сотрудничество в торговле, энергетике и финансах, а также взаимодействуют на международных площадках. В 2027 году страны отметят 60-летие установления дипломатических отношений.

Владимир Путин сегодня вечером отправляется в Индию для участия в саммите БРИКС, который пройдёт в Нью-Дели 12–13 сентября. Ранее Ушаков сообщал, что лидер РФ может провести встречу с президентом Египта на полях форума.

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Никита Никонов
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