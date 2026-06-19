Премьер Малайзии опубликовал видео поездки в Казань под песню группы «Кино»

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим опубликовал в соцсетях видеоролик и фотографии со своей поездки в Казань на саммит Россия — АСЕАН, который прошёл с 17 по 19 июня. В качестве саундтрека к видео он выбрал песню «Кукушка» группы «Кино» — на кадрах запечатлены встречи с президентом Владимиром Путиным, выступление на деловом форуме и торжественный приём от имени лидера РФ.