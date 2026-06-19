Премьер Малайзии опубликовал видео поездки в Казань под песню группы «Кино»
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим опубликовал в соцсетях видеоролик и фотографии со своей поездки в Казань на саммит Россия — АСЕАН, который прошёл с 17 по 19 июня. В качестве саундтрека к видео он выбрал песню «Кукушка» группы «Кино» — на кадрах запечатлены встречи с президентом Владимиром Путиным, выступление на деловом форуме и торжественный приём от имени лидера РФ.
Малайзийский премьер также разместил несколько отдельных публикаций: прибытие в Казань он сопроводил русской народной песней «Калинка», итоги визита — оркестровой интермедией «Полет шмеля» Римского-Корсакова, а кадры с приёма — мелодией «Подмосковные вечера».
Премьер Малайзии опубликовал видео поездки в Казань под песню группы «Кино». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/anwaribrahim_my
Фотографии со встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым он подписал композицией «На заре» группы «Альянс». Как отмечается, Анвар Ибрагим часто использует известные музыкальные композиции стран, которые посещает.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на саммите в Казани в беседе с Владимиром Путиным с улыбкой вспомнил о забавной загадке про три трона, которую российский президент задал ему во время одной из прошлых встреч. Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев обратил внимание на этот эпизод. Тогда Путин, показывая Андреевский зал Кремля, поинтересовался, для кого предназначен третий трон, если два первых — для царя и царицы. Ибрагим мгновенно ответил: «Для второй жены!», чем рассмешил обоих лидеров.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Премьер Малайзии опубликовал видео поездки в Казань под песню группы «Кино». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/anwaribrahim_my