«У меня всё ещё одна жена»: Премьер Малайзии вспомнил шутку Путина про три трона

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время беседы с Владимиром Путиным в рамках саммита в Казани напомнил о забавной загадке про три трона, которую российский президент задал ему в одну из прошлых встреч. На это внимание обратил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Тогда, показывая Андреевский зал Кремля, Путин спросил, для кого предназначен третий трон, если первые два – для царя и царицы. Анвар Ибрагим мгновенно ответил: «Для второй жены!», вызвав смех у обоих лидеров. Малазийский премьер тогда же подчеркнул, что у него самого лишь одна супруга. Сегодня, спустя время, Ибрагим с улыбкой отметил, что этот случай «стал вирусным».

«А у меня всё ещё одна жена!» — сказал он Путину и рассмеялся.

Напомним, Путин встретился с Анваром Ибрагимом в рамках саммита Россия — АСЕАН, проходящего в Казани. Это не первый контакт между лидерами двух стран: ранее они общались в мае 2025 года в Москве и в сентябре 2024 года на Восточном экономическом форуме. Также Путин трижды беседовал с верховным правителем Малайзии, султаном Ибрагимом, который посещал Россию в августе 2025 года, а также в январе и мае 2026 года.