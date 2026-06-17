Путин провёл встречу с премьером Малайзии на саммите в Казани

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в рамках саммита Россия — АСЕАН, проходящего в Казани. Это не первый контакт между лидерами двух стран: ранее они общались в мае 2025 года в Москве и в сентябре 2024 года на Восточном экономическом форуме. Также Путин трижды беседовал с верховным правителем Малайзии, султаном Ибрагимом, который посещал Россию в августе 2025 года, а также в январе и мае 2026 года.