Путин провёл встречу с премьером Малайзии на саммите в Казани
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Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в рамках саммита Россия — АСЕАН, проходящего в Казани. Это не первый контакт между лидерами двух стран: ранее они общались в мае 2025 года в Москве и в сентябре 2024 года на Восточном экономическом форуме. Также Путин трижды беседовал с верховным правителем Малайзии, султаном Ибрагимом, который посещал Россию в августе 2025 года, а также в январе и мае 2026 года.
Малайзия является важным партнёром России в АТР. Дипломатические отношения между странами, установленные в 1967 году, скоро отметят 60-летие. Москва и Куала-Лумпур поддерживают активный диалог на различных уровнях и имеют схожие взгляды по многим международным вопросам, координируя действия в ООН, БРИКС и других многосторонних организациях.
Напомним, глава государства прибыл в Казань, чтобы принять участие в памятном саммите с представителями Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, который продлится двое суток. Диалог на высшем уровне собрал делегации всех без исключения 11 государств-членов этого объединения. Среди участников встречи значатся полномочные представители Брунея, Тимора-Лешти, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Ожидается, что столь представительный состав позволит полноценно обсудить ключевые векторы дальнейшего взаимодействия. Путин уже успел встретиться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим. Также главе РФ удалось пообщаться с султаном Брунея-Даруссалам Хассаналом Болкиахом.
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