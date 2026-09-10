Ушаков: Путин может встретиться с президентом Египта на полях саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин может провести встречу с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях мероприятий БРИКС в Индии. Возможность переговоров сейчас прорабатывается, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, инициатива о проведении встречи поступила от египетской стороны. Москва и Каир сейчас согласовывают её организационные параметры.

«Я думаю, что она несомненно состоится», — заявил Ушаков.

Помощник президента назвал Египет одним из ключевых партнёров России на Ближнем Востоке и в Африке. Он также сообщил, что ас-Сиси приглашён на саммит Россия — Африка, который пройдёт в Москве в конце октября, и уже подтвердил участие.

Таким образом, в случае проведения переговоров в Нью-Дели Путин и ас-Сиси смогут продолжить личное общение спустя несколько недель уже в российской столице.

Последняя личная встреча Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси состоялась 9 мая 2025 года в Москве, куда президент Египта приехал на мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лидеры обсудили развитие российско-египетских отношений, включая крупные совместные проекты — строительство АЭС «Эль-Дабаа» и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, а также международную повестку и ситуацию на Ближнем Востоке. После этого Путин и ас-Сиси неоднократно поддерживали контакты по телефону, обсуждая двустороннее сотрудничество и региональные кризисы. В ноябре прошлого года Путин поздравил коллегу с днём рождения и Днём египетской атомной энергетики.