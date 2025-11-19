Путин поздравил ас-Сиси с днём рождения и Днём египетской атомной энергетики

Президент России Владимир Путин поздравил коллег из Египта с Днём египетской атомной энергетики, дата отмечается 19 ноября. Об этом он сказал по видеосвязи на церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа». Компания «Росатом» строит станцию в Египте на основе соглашения, подписанного в 2015 году.

«Хочу поздравить наших египетских коллег с отмечаемым сегодня Днём египетской атомной энергетики», — подчеркнул Путин.

Пользуясь случаем, Путин также поздравил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси с днём рождения. Он пожелал коллеге доброго здоровья, благополучия, новых успехов в государственной деятельности и «вот такой атомной энергии во всех его делах и начинаниях».

Напомним, президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси дистанционно приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». В скором времени станция из четырёх энергоблоков суммарной мощностью 4,8 ГВт начнёт покрывать растущие энергетические потребности Египта, отметил глава Египта.