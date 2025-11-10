Россия и США
10 ноября, 13:46

Ас-Сиси и Шойгу обсудили российские проекты в Египте, включая АЭС «Эль-Дабаа»

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провёл встречу с секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Переговоры состоялись в Каире и были посвящены ключевым направлениям двустороннего сотрудничества. Как отмечает канцелярия египетского лидера, значительная часть беседы была посвящена реализации совместных проектов в экономической и энергетической сферах.

Стороны подробно обсудили ход работ над российской промышленной зоной в районе Суэцкого канала. Этот проект рассматривается как важный элемент расширения производственных мощностей и логистических возможностей Египта, а также укрепления торговых связей между странами. Особое внимание уделили и строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа», которая создаётся при участии «Росатома» и должна стать первой АЭС в Египте.

Ранее Life.ru писал, что Джаред Кушнер, занимавший должность старшего советника и являющийся зятем экс-президента США Дональда Трампа, посетил Израиль для проведения консультаций с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Основной темой встречи стал проект урегулирования кризиса в секторе Газа, предусматривающий полное устранение будущего воздействия движения ХАМАС на руководство регионом.

