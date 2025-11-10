Ас-Сиси и Шойгу обсудили российские проекты в Египте, включая АЭС «Эль-Дабаа»

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провёл встречу с секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Переговоры состоялись в Каире и были посвящены ключевым направлениям двустороннего сотрудничества. Как отмечает канцелярия египетского лидера, значительная часть беседы была посвящена реализации совместных проектов в экономической и энергетической сферах.

Стороны подробно обсудили ход работ над российской промышленной зоной в районе Суэцкого канала. Этот проект рассматривается как важный элемент расширения производственных мощностей и логистических возможностей Египта, а также укрепления торговых связей между странами. Особое внимание уделили и строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа», которая создаётся при участии «Росатома» и должна стать первой АЭС в Египте.

