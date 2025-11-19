Президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси дистанционно приняли участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и ас-Сиси приняли участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС «Эль-Дабаа». Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Владимир Путин охарактеризовал это событие как переход к ключевому этапу оснащения первой в Египте АЭС, которую строит «Росатом». Он отметил, что в скором времени станция из четырёх энергоблоков суммарной мощностью 4,8 ГВт начнёт покрывать растущие энергетические потребности страны.

Проект осуществляется на основе межправительственного соглашения, заключённого в 2015 году. В рамках мероприятия Путин также поздравил египетского коллегу с днём рождения — 19 ноября президенту Египта исполняется 71 год.

Первая в Египте атомная электростанция «Эль-Дабаа» строится российской корпорацией «Росатом» на севере страны в районе города Эд-Дабъа (мухафаза Матрух), всего в 3,5 км от побережья Средиземного моря и примерно в 300 км от Каира.