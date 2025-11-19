Песков: Первую египетскую АЭС «Эль-Дабаа» скоро запустят

Первая атомная электростанция в Египте «Эль-Дабаа», возводимая российский госкорпорацией «Росатом», может быть запущена в скором времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Проект продвигается успешно, есть все основания, что в ближайшем будущем станция будет запущена и начнёт производить электроэнергию», — отметил представитель Кремля на брифинге.

Напомним, что соглашение о строительстве АЭС в Египте было подписано в декабре 2017 года. Тогда сообщалось, что её мощность составит 4,8 тыс. МВт. В январе прошлого года президент России Владимир Путин и его коллега из Египта Абдель Фаттах ас-Сиси побывали на церемонии закладки основания четвёртого энергоблока.

Атомная электростанция Эль-Дабаа (также известная как Эд-Дабъа) — первая АЭС в Египте, сооружается российской корпорацией «Росатом» в городе Эд-Дабъа, расположенном в мухафазе Матрух. Строительство ведётся на северном побережье страны, в 3,5 километрах от Средиземного моря, приблизительно в 300 километрах к северо-западу от Каира.