Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 09:52

Песков: Первую египетскую АЭС «Эль-Дабаа» скоро запустят

Строительство «Эль-Дабаа». Обложка © Росатом

Строительство «Эль-Дабаа». Обложка © Росатом

Первая атомная электростанция в Египте «Эль-Дабаа», возводимая российский госкорпорацией «Росатом», может быть запущена в скором времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Проект продвигается успешно, есть все основания, что в ближайшем будущем станция будет запущена и начнёт производить электроэнергию», — отметил представитель Кремля на брифинге.

Ас-Сиси и Шойгу обсудили российские проекты в Египте, включая АЭС «Эль-Дабаа»
Ас-Сиси и Шойгу обсудили российские проекты в Египте, включая АЭС «Эль-Дабаа»

Напомним, что соглашение о строительстве АЭС в Египте было подписано в декабре 2017 года. Тогда сообщалось, что её мощность составит 4,8 тыс. МВт. В январе прошлого года президент России Владимир Путин и его коллега из Египта Абдель Фаттах ас-Сиси побывали на церемонии закладки основания четвёртого энергоблока.

Атомная электростанция Эль-Дабаа (также известная как Эд-Дабъа) — первая АЭС в Египте, сооружается российской корпорацией «Росатом» в городе Эд-Дабъа, расположенном в мухафазе Матрух. Строительство ведётся на северном побережье страны, в 3,5 километрах от Средиземного моря, приблизительно в 300 километрах к северо-западу от Каира.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Египет
  • Дмитрий Песков
  • Росатом
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar