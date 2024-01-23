Путин и ас-Сиси дали старт строительству нового блока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Президент России Владимир Путин и его коллега из Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приняли участие в церемонии заливки бетона в основание четвёртого энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа". Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи.

Церемония заложения первого бетона в основание энергоблока № 4 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Видео © LIFE

Заливка первого бетона фактически означает старт строительства всего блока, который сегодня дали главы двух государств. Далее процесс пойдёт на полную мощность. Примечательно, что "Эль-Дабаа" — первая в Египте АЭС и возводиться будут сразу все четыре энергоблока.

"Эль-Дабаа" будет построена на берегу Средиземного моря, в регионе Матрух, что находится в 350 километрах от столицы страны Каира. Российскими в этой АЭС станут реакторные установки ВВЭР-1200. Кроме того, генеральным проектировщиком и подрядчиком станции стал "Росатом". Общая электрическая мощность "Эль-Дабаа" составит около 4,8 ГВт. Само же строительство станции началось ещё два года назад.