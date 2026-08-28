«А он хоп — и лапой»: Захарова рассказала, что роднит русских с медведями
Захарова сравнила стойкость русского человека с характером медведя
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Русский человек похож на медведя способностью не сдаваться до последнего, даже когда ситуация кажется безвыходной. Такое сравнение привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме ветеранов СВО «Вместе победим».
По словам дипломата, в распространённом образе России как медведя действительно есть черта, которая соответствует национальному характеру, — стойкость и способность неожиданно дать отпор.
«Сто процентов, что-то от медведей у нас есть», — заявила Захарова.
Объясняя свою мысль, она привела пример из охоты: даже тяжело раненный зверь может внезапно собраться с силами, когда кажется, что он уже окончательно повержен.
«Уже положили, везут. А он хоп — и лапой», — добавила представитель МИД.
Образ медведя как символа России неоднократно использовали и другие российские политики. В сентябре 2025 года президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос о месте России рядом с Китаем и Индией, иронично заметил: «Медведь — он и есть медведь», подчеркнув самостоятельность страны. Несколько недель спустя Песков назвал Россию «настоящим медведем», отвечая на слова Трампа о «бумажном тигре». Сама Захарова обращалась к этому образу ещё в 2017 году: тогда она назвала себя «вечной русской медведицей, которая никогда не умирает, а иногда впадает в спячку».
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