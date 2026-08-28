«А он хоп — и лапой»: Захарова рассказала, что роднит русских с медведями

Русский человек похож на медведя способностью не сдаваться до последнего, даже когда ситуация кажется безвыходной. Такое сравнение привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме ветеранов СВО «Вместе победим».

По словам дипломата, в распространённом образе России как медведя действительно есть черта, которая соответствует национальному характеру, — стойкость и способность неожиданно дать отпор.

«Сто процентов, что-то от медведей у нас есть», — заявила Захарова.

Объясняя свою мысль, она привела пример из охоты: даже тяжело раненный зверь может внезапно собраться с силами, когда кажется, что он уже окончательно повержен.

«Уже положили, везут. А он хоп — и лапой», — добавила представитель МИД.