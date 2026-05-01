Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 21:19

Путин назвал медведя опасным зверем и «серьёзной машиной»

Российский президент Владимир Путин на встрече с представителями коренных народов сообщил, что медведь является «серьёзной машиной», которая бежит быстрее коня, плавает и лазит по деревьям. Об этом он сказал, комментируя рассказ участников встречи из посёлка Палана в Камчатском крае.

1 / 3

Российский лидер отметил, что в этих местах хищники встречаются почти повсюду и назвал их опасными животными. Он поинтересовался у участников встречи, не вызывает ли такая обстановка постоянного беспокойства у местных жителей. В ответ воспитатель детского сада «Рябинка» и лаборант молодёжной лингвистической лаборатории КамГУ имени Витуса Беринга Кирилл Косыгин рассказал, что люди в Палане с детства привыкли к появлению медведей.

«Аккуратнее надо всё равно. Зверь такой опасный, он начинает бежать быстрее, чем конь. Да. Он плавает, лазит по деревьям, это такая серьёзная «машина», — сказал Путин.

Кадыров обсудил с Володиным развитие Чечни и поддержку инициатив
А ранее президент Владимир Путин во время общения с вепсской семьёй, в которой уже воспитываются три дочери, пошутил про пополнение. Глава государства поинтересовался, не задумываются ли родители о четвёртом ребёнке. Женщина ответила с улыбкой, дав понять, что решение ещё не принято, но всё возможно.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Животные
  • Общество
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar