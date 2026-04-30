30 апреля, 18:14

Кадыров обсудил с Володиным развитие Чечни и поддержку инициатив

Обложка © Telegram/Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Переговоры прошли в Москве. По словам Кадырова, стороны обсудили взаимодействие республики с федеральным центром. Также речь шла о приоритетных направлениях развития Чечни.

Глава республики отметил, что под руководством Володина Госдума стала действенным механизмом, который оперативно реагирует на вызовы времени и защищает интересы граждан России. Кадыров также поблагодарил председателя Госдумы за поддержку и постоянное внимание к вопросам Чечни.

«Уверен, что наше взаимодействие и впредь будет способствовать решению важных задач и достижению конкретных результатов», — написал он в телеграм-канале.

Путин выразил надежду, что жители Чечни поддержат Кадырова на выборах
Ранее президент России Владимир Путин в среду вечером в Кремле провёл встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Во время беседы обсуждались вопросы, связанные с республикой и её участием в жизни страны. Отдельное внимание было уделено теме специальной военной операции. Путин поблагодарил Кадырова и всех жителей Чечни за участие в СВО. Российский лидер отметил их вклад и боевые качества.

Николь Вербер
  Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Вячеслав Володин
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика
