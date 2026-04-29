Путин провёл встречу с Кадыровым и поблагодарил чеченцев за помощь в СВО
В среду в вечернее время президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Предыдущая рабочая встреча проходила в мае 2025 года в Москве — тогда обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.
Российский лидер поблагодарил Кадырова и всех жителей Чечни за участие в спецоперации, отметив, что они — «настоящие воины».
«Хочу поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята сражаются мужественно, героически, и они настоящие войны, мы это знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно», — подчеркнул глава государства.
Более 70 тысяч жителей Чечни участвуют в специальной военной операции.
Ранее Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, но предпочтительным остаётся путь переговоров. По мнению республиканца, договорённости по урегулированию конфликта на Украине уже близки. Эту тему лидеры РФ и Соединённых Штатов подняли в ходе телефонного разговора. Президенты разговаривали полтора часа.
