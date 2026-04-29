Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 19:56

Путин провёл встречу с Кадыровым и поблагодарил чеченцев за помощь в СВО

Обложка © Life.ru

В среду в вечернее время президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Предыдущая рабочая встреча проходила в мае 2025 года в Москве — тогда обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.

Российский лидер поблагодарил Кадырова и всех жителей Чечни за участие в спецоперации, отметив, что они — «настоящие воины».

«Хочу поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята сражаются мужественно, героически, и они настоящие войны, мы это знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно», — подчеркнул глава государства.

Более 70 тысяч жителей Чечни участвуют в специальной военной операции.

Трамп назвал телефонный разговор с Путиным очень хорошим

Ранее Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, но предпочтительным остаётся путь переговоров. По мнению республиканца, договорённости по урегулированию конфликта на Украине уже близки. Эту тему лидеры РФ и Соединённых Штатов подняли в ходе телефонного разговора. Президенты разговаривали полтора часа.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Путин
  • Рамзан Кадыров
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar