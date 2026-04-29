Путин заявил Трампу о готовности РФ достичь целей СВО через переговоры

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, но предпочтительным остаётся путь переговоров. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Наш президент вновь подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса», — сказал Ушаков.

Эта позиция была озвучена в ходе телефонного разговора лидеров России и США.