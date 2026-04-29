29 апреля, 17:36

Путин в разговоре с Трампом указал на «сугубо террористические методы» Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом представил информацию о том, что киевский режим использует «сугубо террористические методы», атакуя гражданские объекты. Об этом рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он процитировал российского лидера, который заявил, что Украина прибегает к «откровенно террористическим методам» в отношении гражданских объектов на территории России, и вновь подтвердил, что цели специальной военной операции будут достигнуты.

Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на День Победы

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался полтора часа. В начале беседы Путин выразил соболезнования и решительно осудил покушение на американского президента, отметив, что инцидент произошёл накануне дня рождения Мелании Трамп.

Наталья Демьянова
