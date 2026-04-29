Путин выразил надежду, что жители Чечни поддержат Кадырова на выборах

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Российский лидер выразил надежду, что жители республики поддержат Кадырова на предстоящих выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил активную работу Кадырова по ликвидации последствий стихии в регионе. Глава государства напомнил, что направил в Чечню министра МЧС Александра Куренкова, и попросил подходить к оценкам ущерба не формально. Президент также поблагодарил всех жителей республики за помощь в проведении специальной военной операции.

Рабочая встреча Путина и Кадырова в Кремле. Видео © Kremlin.ru

«Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас», — сказал Путин.

Кадыров сообщил о готовности участвовать в выборах. Он заявил, что намерен продолжить работу на посту главы региона при поддержке президента и жителей.

«Мы не подведём Вас. Если Вы даёте добро, если народ изберёт, то я дальше буду служить как пехотинец Вам и не подведу ни разу», — ответил глава Чечни.

В среду вечером президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Предыдущий подобный разговор состоялся в мае 2025 года в Москве — тогда стороны обсуждали социально‑экономическое положение региона. Российский лидер поблагодарил Кадырова и всех жителей Чечни за участие в спецоперации, назвав их «настоящими воинами».