Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 20:13

Путин выразил надежду, что жители Чечни поддержат Кадырова на выборах

Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Российский лидер выразил надежду, что жители республики поддержат Кадырова на предстоящих выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил активную работу Кадырова по ликвидации последствий стихии в регионе. Глава государства напомнил, что направил в Чечню министра МЧС Александра Куренкова, и попросил подходить к оценкам ущерба не формально. Президент также поблагодарил всех жителей республики за помощь в проведении специальной военной операции.

Рабочая встреча Путина и Кадырова в Кремле. Видео © Kremlin.ru

Президент пожелал главе Чечни успехов в работе и выразил надёжду, что жители республики поддержат Кадырова на очередных выборах.

«Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас», — сказал Путин.

Кадыров сообщил о готовности участвовать в выборах. Он заявил, что намерен продолжить работу на посту главы региона при поддержке президента и жителей.

«Мы не подведём Вас. Если Вы даёте добро, если народ изберёт, то я дальше буду служить как пехотинец Вам и не подведу ни разу», — ответил глава Чечни.

Путин заявил Трампу о готовности РФ достичь целей СВО через переговоры
Путин заявил Трампу о готовности РФ достичь целей СВО через переговоры

В среду вечером президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Предыдущий подобный разговор состоялся в мае 2025 года в Москве — тогда стороны обсуждали социально‑экономическое положение региона. Российский лидер поблагодарил Кадырова и всех жителей Чечни за участие в спецоперации, назвав их «настоящими воинами».

Антон Голыбин
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar