Путин посоветовал семье с тремя дочками родить наследника

Российский президент Владимир Путин во время общения с вепсской семьёй, в которой уже воспитываются три дочери, пошутил про пополнение.

Путин пошутил на встрече. Видео © Life.ru

Разговор прошёл в лёгкой и неформальной обстановке. Президент поинтересовался, не задумываются ли родители о четвёртом ребёнке.

«Наследника надо теперь, да?» — обратился он к собеседнице.

Женщина ответила с улыбкой, дав понять, что решение ещё не принято, но всё возможно.

«Мы подумаем над этим вопросом», — сказала она.

Владимир Путин провёл неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Мероприятие было посвящено вопросам сохранения культурного наследия и традиций. В ходе общения обсуждались темы поддержки языков, образа жизни и самобытной культуры. Путин даже заговорил на редком наречии бесермян.