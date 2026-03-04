Владимир Путин
4 марта, 14:33

Путин похвалил школу в Суздале и пошутил, что сам готов там учиться

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президенту России Владимиру Путину захотелось отправиться на учёбу в суздальскую школу после общения по видеосвязи с её директором Еленой Ульныровой. В ходе совещания с правительством глава государства признал, что она очень душевно рассказала об учебном заведении.

Владимир Путин понравилась школа Суздаля. Видео © Life.ru

«Елена Валерьевна, вы так душевно и со знанием дела рассказали о вашей школе: и спортивные залы, и бассейны, и хоккей, и лаборатории. Я так понимаю, что сейчас в одной из лабораторий вы и находитесь. Хоть сам иди и учись в вашу школу. Прямо действительно привлекательно всё очень», сказал российский лидер.

Также в ходе совещания с кабмином Владимир Путин заявил о необходимости подстроить программы среднего и высшего образования под нужды национальной экономики. По словам президента, обучение должно ориентироваться на запросы конкретных предприятий и учитывать подвижность рынка труда, чтобы люди могли гибко менять профессию и повышать квалификацию на протяжении всей жизни.

