Путин похвалил школу в Суздале и пошутил, что сам готов там учиться

Президенту России Владимиру Путину захотелось отправиться на учёбу в суздальскую школу после общения по видеосвязи с её директором Еленой Ульныровой. В ходе совещания с правительством глава государства признал, что она очень душевно рассказала об учебном заведении.

Владимир Путин понравилась школа Суздаля. Видео © Life.ru

«Елена Валерьевна, вы так душевно и со знанием дела рассказали о вашей школе: и спортивные залы, и бассейны, и хоккей, и лаборатории. Я так понимаю, что сейчас в одной из лабораторий вы и находитесь. Хоть сам иди и учись в вашу школу. Прямо действительно привлекательно всё очень», — сказал российский лидер.

Также в ходе совещания с кабмином Владимир Путин заявил о необходимости подстроить программы среднего и высшего образования под нужды национальной экономики. По словам президента, обучение должно ориентироваться на запросы конкретных предприятий и учитывать подвижность рынка труда, чтобы люди могли гибко менять профессию и повышать квалификацию на протяжении всей жизни.