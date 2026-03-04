Владимир Путин
4 марта, 14:15

Путин поручил подстроить графики детсадов под работающих родителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Kuzmina

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства затронул тему работы детских дошкольных учреждений. Глава государства считает, что их рафики следует менять, чтобы они были удобны для работающих мам и пап.

«Графики работы детских садов, групп продленного дня в школах должны быть выстроены с учётом режима занятости работающих родителей», — распорядился Путин в ходе видеоконференции с кабмином.

Ранее Путин уже заявил о необходимости продлить время работы детских садов и ясельных групп. По оценке российского лидера, это поможет женщинам раньше вернуться на работу после рождения ребёнка и не потерять профессиональные навыки. Госдума обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину для внесения изменений.

    avatar