Путин поручил подстроить графики детсадов под работающих родителей

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства затронул тему работы детских дошкольных учреждений. Глава государства считает, что их рафики следует менять, чтобы они были удобны для работающих мам и пап.

«Графики работы детских садов, групп продленного дня в школах должны быть выстроены с учётом режима занятости работающих родителей», — распорядился Путин в ходе видеоконференции с кабмином.