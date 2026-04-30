«К кухне поближе»: Путин на встрече с коренными народами вспомнил «солдатскую заповедь»

Владимир Путин провёл неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Мероприятие, посвящённое сохранению культурного наследия и традиций, неожиданно превратилось в гастрономическое шоу.

Путин на встрече с коренными народами вспомнил «солдатскую заповедь». Видео © Telegram / Зарубин

В беседе с участницей от народа сето (сето — малочисленная этническая группа, проживающая на границе Псковской области и Эстонии) президент вспомнил старую «солдатскую заповедь».

«В армии говорят, надо от начальства держаться подальше, а к кухне поближе», — сказал Путин и тут же попросил гостью: «Про кухню-то расскажите».

Женщина с радостью приняла «заказ». Она поведала, что в рамках проекта им удалось купить холодильник и микроволновку. Но главное — поделилась секретами национальной кухни.

Ранее Life.ru писал, что Россия исторически формировалась как союз народов с общим домом.