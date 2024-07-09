Тест: Угадайте, какие из 7 странных фактов об Индии правда, а какие — ложь

Индия, страна древней архитектуры, искусства и традиций, полна сюрпризов. От шумных городов до тихих деревень, от острой еды до красочных фестивалей. Всегда можно открыть для себя что-то необычное. Сегодня посол Индии приехал в Москву, по этому случаю предлагаем вам подготовиться к приёму и узнать чуть больше о культуре этой удивительной страны. Сможете ли вы отличить подлинные странные факты от ложных? Проверьте свои знания и посмотрите, мыслите ли вы стереотипами или знаете достаточно, чтобы избежать культурного шока.