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9 июля, 10:56

Тест: Угадайте, какие из 7 странных фактов об Индии правда, а какие — ложь

Индия — страна ярких культур, увлекательных традиций и поистине ошеломляющих фактов. Но сможете ли вы отделить правду от вымысла? Давайте выясним!

Индия, страна древней архитектуры, искусства и традиций, полна сюрпризов. От шумных городов до тихих деревень, от острой еды до красочных фестивалей. Всегда можно открыть для себя что-то необычное. Сегодня посол Индии приехал в Москву, по этому случаю предлагаем вам подготовиться к приёму и узнать чуть больше о культуре этой удивительной страны. Сможете ли вы отличить подлинные странные факты от ложных? Проверьте свои знания и посмотрите, мыслите ли вы стереотипами или знаете достаточно, чтобы избежать культурного шока.

Помните: большинство странных фактов об Индии — правда. А если вы думаете, что из Индии к нам пришли только специи и спецэффекты, то сильно ошибаетесь. Оцените шесть лайфхаков от жителей южных стран, как спастись от жары. Читайте, что индусы делают летом, чтобы "не поджариться".

Тест: Угадай регион по блюду — если пробовали хотя бы 5/7, получаете статус гурмана
Тест: Угадай регион по блюду — если пробовали хотя бы 5/7, получаете статус гурмана
Обложка ©

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patryk Kosmider, Sofia Zhuravetc, © Freepik, © Freepik

Александра Иванова
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