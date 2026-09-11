Самолёт Ил-96 президента России Владимира Путина приземлился на базе военно-воздушных сил Индии Палам в Нью-Дели, где пройдёт саммит БРИКС.

Почётные гости Индии традиционно прибывают именно на этот аэродром, начавший свою работу ещё в годы Второй мировой войны. Для российского лидера это уже второй визит на базу индийских ВВС в 2026 году — зимой почётный караул встречал Путина у трапа во время государственного визита в Индию.

После встречи Путин уехал в составе кортежа на отечественном автомобиле Aurus.

Путин прибыл в Нью-Дели на саммит БРИКС. Видео © Life.ru

Саммит БРИКС продлится до 13 сентября. Первый день будет посвящён преимущественно вопросам двусторонних отношений и наполнен встречами с другими лидерами стран, прибывшими в Нью-Дели.

Вместе с российским лидером в столицу Индии прибудут вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Таким будет состав отечественной делегации на саммите.