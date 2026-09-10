БРИКС за 20 лет вырос из объединения четырёх государств в полноценную «футбольную команду» из 11 стран, которая эффективно действует на международной арене. Так результаты развития группы оценил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Теперь 11 членов БРИКС — полноценная футбольная команда, которая весьма эффективно играет на международном поле», — заявил представитель Кремля.

История объединения началась в сентябре 2006 года, когда на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась первая встреча представителей Бразилии, России, Индии и Китая в формате БРИК. Первый саммит лидеров четырёх стран прошёл в Екатеринбурге в 2009 году.

Позднее к группе присоединилась ЮАР, после чего появилась привычная аббревиатура БРИКС. За последующие годы внутри объединения заработали Деловой совет, Новый банк развития, парламентский форум и Женский деловой альянс.

Новая волна расширения произошла в 2024–2025 годах. В результате число участников выросло до 11: помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, сегодня в БРИКС входят Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия и Индонезия. Такой состав подтверждают материалы председательства БРИКС в 2026 году.

Кроме того, у объединения появилась категория стран-партнёров. В неё вошли государства, которые участвуют в отдельных форматах БРИКС, не являясь полноправными членами.

Ранее Life.ru рассказывал, что 90% расчётов России со странами БРИКС уже проходят в национальных валютах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва считает такой переход важной частью экономического сотрудничества внутри объединения.