Кремль раскрыл, кто отправится с Путиным на саммит БРИКС в Нью-Дели

В российскую делегацию на саммите БРИКС в Индии войдут вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Состав делегации назвал Ушаков.

Участие во встречах лидеров предусмотрено в ограниченном формате. Россию на них представят Владимир Путин и ещё четыре человека.

«Российская делегация будет, помимо нашего президента, состоять из четырёх человек. Это от правительства Оверчук, министр иностранных дел Лавров и от администрации я и Максим Орешкин», — сообщил Ушаков журналистам.

Путин посетит Индию с рабочим визитом 11–13 сентября. Основная программа XVIII саммита БРИКС пройдёт в Нью-Дели 12–13 сентября. Помимо участия в заседаниях объединения, у российского лидера запланирована серия двусторонних встреч. Ранее в Кремле раскрыли программу Путина на саммите БРИКС.