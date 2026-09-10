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Регион
Опубликовано 10 сентября, 14:35

Кремль раскрыл, кто отправится с Путиным на саммит БРИКС в Нью-Дели

Лавров, Ушаков, Орешкин и Оверчук войдут в состав делегации РФ на саммит БРИКС

Обложка © РИА Новости / Кристина Соловьёва

Обложка © РИА Новости / Кристина Соловьёва

В российскую делегацию на саммите БРИКС в Индии войдут вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Состав делегации назвал Ушаков.

Участие во встречах лидеров предусмотрено в ограниченном формате. Россию на них представят Владимир Путин и ещё четыре человека.

«Российская делегация будет, помимо нашего президента, состоять из четырёх человек. Это от правительства Оверчук, министр иностранных дел Лавров и от администрации я и Максим Орешкин», — сообщил Ушаков журналистам.

Путин посетит Индию с рабочим визитом 11–13 сентября. Основная программа XVIII саммита БРИКС пройдёт в Нью-Дели 12–13 сентября. Помимо участия в заседаниях объединения, у российского лидера запланирована серия двусторонних встреч. Ранее в Кремле раскрыли программу Путина на саммите БРИКС.

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Никита Никонов
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