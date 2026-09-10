От Моди до Рамапосы: С кем Путин встретится во время визита в Индию

Президент России Владимир Путин проведёт серию двусторонних встреч во время визита в Индию 11–13 сентября. В графике российского лидера — переговоры с руководителями Индии, Малайзии, ЮАР, Эфиопии и ОАЭ, а также встреча с главой Нового банка развития БРИКС, экс-президентом Бразилии Дилмой Руссефф. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Одной из ключевых станет встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры намерены обсудить двусторонние отношения и актуальные международные вопросы. В Кремле отмечают доверительный характер их контактов: совсем недавно Путин и Моди общались на саммите ШОС в Бишкеке.

11 сентября Путин также встретится с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом ЮАР Сирилом Рамапосой и Дилмой Руссефф. Кроме того, Москва прорабатывает возможность переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. По словам Ушакова, сигнал о заинтересованности в такой встрече поступил от египетской стороны.

12 сентября после заседания лидеров БРИКС российский президент проведёт переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Стороны планируют затронуть двустороннее сотрудничество и международную повестку, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.

В программу также включена встреча с наследным принцем Абу-Даби Халидом бен Мухаммадом Аль Нахайяном, который возглавит делегацию ОАЭ. Основное внимание предполагается уделить ситуации на Ближнем Востоке.

Отдельных полноформатных переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Нью-Дели не запланировано. Однако, как сообщил Ушаков, лидеры практически наверняка пообщаются в кулуарах. Большие российско-китайские переговоры намечены на 18–19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Путин будет находиться в Индии с 11 по 13 сентября. Помимо двусторонних переговоров, он выступит на Деловом форуме БРИКС и примет участие в XVIII саммите объединения в Нью-Дели.

А накануне Путин провёл в Кремле встречу с президентом Вьетнама. В Кремле назвали переговоры успешными, отметив, что лидеры много говорили.