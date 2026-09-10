«Очень много беседовали»: В Кремле подвели итоги переговоров Путина с президентом Вьетнама

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Вьетнама То Лама в Москве были насыщенными, содержательными и успешными. Такую оценку озвучил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, лидеры много общались не только во время официальных переговоров, но и за обедом и в кулуарах.

«Мы оцениваем этот визит как весьма успешный», — подчеркнул Ушаков.

Генеральный секретарь ЦК Компартии и президент Вьетнама То Лам прибыл в Россию с государственным визитом в сентябре 2026 года. 8 сентября он встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а 9 сентября в Кремле провёл переговоры с Владимиром Путиным. Стороны обсудили развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства, торговлю, энергетику, промышленность и гуманитарные связи. В ходе визита российская «Зарубежнефть» и вьетнамская Petrovietnam, в частности, заключили рамочное соглашение о сотрудничестве по созданию стратегического нефтяного резерва во Вьетнаме.