Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 12:50

«Очень много беседовали»: В Кремле подвели итоги переговоров Путина с президентом Вьетнама

Ушаков назвал успешными переговоры Путина и То Лама

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Вьетнама То Лама в Москве были насыщенными, содержательными и успешными. Такую оценку озвучил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, лидеры много общались не только во время официальных переговоров, но и за обедом и в кулуарах.

«Мы оцениваем этот визит как весьма успешный», — подчеркнул Ушаков.

Путин подарит лидеру Вьетнама оригинал статьи Хо Ши Мина о Льве Толстом
Путин подарит лидеру Вьетнама оригинал статьи Хо Ши Мина о Льве Толстом

Генеральный секретарь ЦК Компартии и президент Вьетнама То Лам прибыл в Россию с государственным визитом в сентябре 2026 года. 8 сентября он встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а 9 сентября в Кремле провёл переговоры с Владимиром Путиным. Стороны обсудили развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства, торговлю, энергетику, промышленность и гуманитарные связи. В ходе визита российская «Зарубежнефть» и вьетнамская Petrovietnam, в частности, заключили рамочное соглашение о сотрудничестве по созданию стратегического нефтяного резерва во Вьетнаме.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Вьетнам
  • Путин
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar