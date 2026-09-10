Оригинал статьи Хо Ши Мина о Льве Толстом президент РФ Владимир Путин передаст лидеру Вьетнама То Ламу. Об этом рассказал праправнук писателя Владимир Толстой, пишет РИА «Новости».

По его словам, удалось обнаружить экземпляр текста, который основатель вьетнамского государства написал к 50-летию со дня смерти Толстого. Владимир Толстой отметил, что Хо Ши Мин подготовил публикацию, несмотря на чрезвычайную занятость в тот период.

Ранее Life.ru писал, что по итогам переговоров в Кремле лидеры России и Вьетнама подписали 17 документов о сотрудничестве. Договорённости затрагивают атомную энергетику, нефтегазовую отрасль и геологоразведку. Среди направлений совместной работы — создание стратегического нефтяного резерва во Вьетнаме. Кроме того, Россия работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама. По словам российского президента, соответствующая работа уже ведётся. Москва рассчитывает реализовать эту инициативу в ближайшее время.