От атома до нефтяного резерва: Путин и президент Вьетнама подписали 17 документов о сотрудничестве
Путин и президент Вьетнама подписали 17 документов по итогам переговоров
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Россия и Вьетнам подписали 17 документов различного уровня по итогам переговоров Владимира Путина и президента республики То Лама. Договорённости охватывают в том числе атомную энергетику и нефтегазовую отрасль.
В частности, стороны заключили соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии. Помимо этого, ряд меморандумов о взаимопонимании подписали профильные министерства двух стран.
Значительная часть пакета касается нефтегазового партнёрства. Москва и Ханой договорились о разделе продукции на отдельных блоках морского шельфа Вьетнама.
Ещё одно направление — создание стратегического нефтяного резерва в Зунг Куате. Стороны также оформили меморандум о сотрудничестве в сфере геологоразведки.
Всего во время государственного визита То Лама в Россию было подписано 17 двусторонних документов разных уровней. Церемония состоялась по итогам его переговоров с Владимиром Путиным.
Ранее Life.ru рассказывал о росте товарооборота России и Вьетнама. Владимир Путин сообщил, что по итогам прошлого года показатель прибавил почти 6%, а в первом полугодии 2026-го темпы роста практически удвоились.
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