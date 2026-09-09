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Регион
Опубликовано 9 сентября, 16:38

От атома до нефтяного резерва: Путин и президент Вьетнама подписали 17 документов о сотрудничестве

Путин и президент Вьетнама подписали 17 документов по итогам переговоров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия и Вьетнам подписали 17 документов различного уровня по итогам переговоров Владимира Путина и президента республики То Лама. Договорённости охватывают в том числе атомную энергетику и нефтегазовую отрасль.

В частности, стороны заключили соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии. Помимо этого, ряд меморандумов о взаимопонимании подписали профильные министерства двух стран.

Значительная часть пакета касается нефтегазового партнёрства. Москва и Ханой договорились о разделе продукции на отдельных блоках морского шельфа Вьетнама.

Ещё одно направление — создание стратегического нефтяного резерва в Зунг Куате. Стороны также оформили меморандум о сотрудничестве в сфере геологоразведки.

Всего во время государственного визита То Лама в Россию было подписано 17 двусторонних документов разных уровней. Церемония состоялась по итогам его переговоров с Владимиром Путиным.

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Наталья Демьянова
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