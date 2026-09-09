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Опубликовано 9 сентября, 15:50

«В ближайшее время»: Путин анонсировал безвиз для граждан Вьетнама

Путин: Россия готовит безвизовый режим для граждан Вьетнама

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама. Об этом Владимир Путин заявил по итогам беседы с лидером республики То Ламом. По словам российского президента, соответствующая работа уже ведётся. Москва рассчитывает реализовать эту инициативу в ближайшее время.

«Со своей стороны работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей», — сказал Путин.

Заявление прозвучало после переговоров лидеров России и Вьетнама. Стороны обсуждали дальнейшее развитие двусторонних отношений и сотрудничества

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В этот же день Путин и То Лам обсудили развитие российско-вьетнамского партнёрства на переговорах в Кремле. В повестку вошли торгово-экономические, научные, образовательные и гуманитарные связи.

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Полина Никифорова
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