«В ближайшее время»: Путин анонсировал безвиз для граждан Вьетнама

Россия работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама. Об этом Владимир Путин заявил по итогам беседы с лидером республики То Ламом. По словам российского президента, соответствующая работа уже ведётся. Москва рассчитывает реализовать эту инициативу в ближайшее время.

«Со своей стороны работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей», — сказал Путин.

Заявление прозвучало после переговоров лидеров России и Вьетнама. Стороны обсуждали дальнейшее развитие двусторонних отношений и сотрудничества

В этот же день Путин и То Лам обсудили развитие российско-вьетнамского партнёрства на переговорах в Кремле. В повестку вошли торгово-экономические, научные, образовательные и гуманитарные связи.