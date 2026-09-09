Путин встретился с президентом Вьетнама в Кремле: О чём будут говорить лидеры

Президент России Владимир Путин и лидер Вьетнама То Лам встретились в Кремле, где начались переговоры в рамках государственного визита лидера азиатской страны в Москву. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Встреча Путина и президента Вьетнама То Лама в Кремле. Видео © Life.ru

Стороны планируют обсудить состояние и перспективы российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства. В повестке — торгово-экономическое сотрудничество, научные и образовательные связи, гуманитарные обмены, а также взаимодействие в сфере безопасности и обороны.

Путин и То Лам также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

По итогам переговоров планируется принять пакет двусторонних документов.

То Лам прибыл в Россию 7 сентября с государственным визитом. Накануне он встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым.

Предыдущие переговоры Владимира Путина и То Лама прошли 10 мая 2025 года в Кремле во время официального визита вьетнамского лидера в Россию, приуроченного к празднованию 80-летия Победы. Стороны обсудили развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства, уделив особое внимание торговле, экономике и научно-технологическому сотрудничеству, а также международной повестке. По итогам встречи Путин и То Лам приняли совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамского сотрудничества на новом этапе и подписали ряд межправительственных и межведомственных документов.