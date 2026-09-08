Медведев провёл переговоры с президентом Вьетнама То Ламом

Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провёл встречу с президентом Вьетнама То Ламом. Одной из тем переговоров стало развитие межпартийных связей.

Медведев поприветствовал вьетнамского лидера и предложил обменяться мнениями по ключевым направлениям сотрудничества России и Вьетнама. Он отметил, что стороны могут затронуть политическое и экономическое взаимодействие, а также отношения между партиями двух стран.

Отдельное внимание Медведев предложил уделить сотрудничеству «Единой России» и Коммунистической партии Вьетнама. По его словам, вопросы парламентского и экономического взаимодействия вьетнамская делегация уже обсуждала в рамках визита.

Зампред Совбеза также напомнил о предстоящих переговорах То Лама с президентом России Владимиром Путиным и пожелал вьетнамскому лидеру успешной встречи.

Кроме того, Медведев поздравил То Лама с Днём независимости Вьетнама, который отмечается 2 сентября, и пожелал ему успешного визита в Россию.

Напомним, То Лам накануне прибыл в Россию с государственным визитом. Поездка проходит в рамках международного турне, которое продлится с 7 по 12 сентября.