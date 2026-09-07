Президент Вьетнама прибыл в Россию

Президент Вьетнама, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Россию с государственным визитом. Поездка проходит в рамках международного турне, которое продлится с 7 по 12 сентября.

В Москву вьетнамский лидер прибыл вместе с супругой Нго Фыонг Ли и высокопоставленной делегацией. Визит проходит по приглашению президента России Владимира Путина.

Ожидается, что 9 сентября Путин проведёт переговоры с То Ламом в Кремле. Стороны обсудят двусторонние отношения и дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

После России вьетнамский лидер отправится во Францию с официальным визитом. Там он также примет участие в Международном космическом саммите в Париже. Вся поездка запланирована на 7–12 сентября.

Нынешний визит станет первым государственным визитом То Лама в Россию после того, как он вновь занял пост президента Вьетнама в апреле 2026 года. Ранее он уже посещал Москву в 2025 году для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы.

Накануне Life.ru рассказывал, какие вопросы Владимир Путин и То Лам обсудят в Кремле. В центре переговоров — развитие стратегического партнёрства России и Вьетнама, торгово-экономические связи, сотрудничество в науке и образовании, а также взаимодействие в сфере безопасности и обороны. По итогам встречи ожидается подписание пакета двусторонних документов.