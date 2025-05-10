Путин раскрыл детали переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама в Кремле
Путин: Переговоры России и Вьетнама в Кремле прошли конструктивно
В Большой Кремлёвский дворец прибыл То Лам. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Встреча между Владимиром Путиным и генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Тхом Ламом прошла продуктивно: стороны обсудили ключевые вопросы глобальной политики и дальнейшее укрепление партнёрства между двумя странами. Об этом заявил российский лидер.
«Всё это наглядно подтверждают состоявшиеся с товарищем То Ламом переговоры. В тёплой и конструктивной атмосфере мы подробно обсудили весь спектр вопросов российско-вьетнамского взаимодействия и международной повестки дня», — сказал глава государства.
Путин отметил, что Россия и Вьетнам планируют развивать партнёрство в области обороны и безопасности. Президент РФ выразил уверенность в успешной реализации намеченных проектов в этой сфере. Отмечая слова генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Тха Ламa, которого российский лидер назвал близким другом и соратником, Путин подтвердил наличие соответствующих договорённостей. По его словам, у обеих стран есть все необходимые предпосылки для выполнения совместных планов в указанном направлении.
Напомним, Путин принял в Кремле генерального секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лама, прибывшего в Москву для участия в мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы. Вначале встреча проходила в ограниченном составе, после чего к ней присоединились делегации. В ходе диалога обсуждалось развитие двусторонних отношений, а также было запланировано подписание ряда документов.