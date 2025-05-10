Отряд кораблей ТОФ России прибыл во Вьетнам с официальным визитом

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России совершил официальный визит во Вьетнам. Как сообщает пресс-служба ТОФ, в составе морской группы во вьетнамский порт Дананг прибыли корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга».

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» прибыл в порт Дананг Социалистической Республики Вьетнам», — сообщили в пресс-службе флота.

Торжественная встреча российских моряков прошла на высоком уровне — на причале их встречали представители командования ВМС Вьетнама и сотрудники российского посольства. Этот визит продолжает традицию военно-морского сотрудничества между двумя странами, демонстрируя укрепление партнёрских отношений России и Вьетнама в военно-морской сфере.