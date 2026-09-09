Второго такого нет: Лидеру Вьетнама в России подарили уникальный сервиз «Гжель»

Генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу преподнесли в России уникальный столовый сервиз «Гжель». Единственный экземпляр изготовили специально для вьетнамского лидера, сообщает Kp.ru.

Лидеру Вьетнама То Ламу преподнесли в России единственный в своём роде сервиз. Видео © Telegram /Комсомольская правда: KP.RU

Комплект вручную расписали мастера производственного объединения «Гжель». В набор также включили мармит, позволяющий сохранять блюда горячими, пока гости рассаживаются за столом. Второго такого экземпляра не существует.

Подарок перед началом Российско-вьетнамского научно-технологического форума вручил глава АФК «Система» Владимир Евтушенков. Для посуды подготовили двухъярусный ложемент, в котором разместили предметы набора. Увидев содержимое коробки, То Лам широко улыбнулся и поблагодарил за презент.

Бело-синяя роспись относится к традиционным русским промыслам. Гжель появилась в XVIII веке и со временем стала одним из узнаваемых символов отечественной культуры. Именно эту стилистику мастера использовали при создании сервиза для вьетнамского гостя.

Напомним, президент Вьетнама и генеральный секретарь ЦК Компартии страны То Лам прибыл в Россию с государственным визитом. Поездка проходит по приглашению Владимира Путина и продлится с 7 по 12 сентября. В Москву То Лам прилетел вместе с супругой Нго Фыонг Ли и высокопоставленной делегацией. Переговоры с российским президентом запланированы на 9 сентября в Кремле. Стороны обсудят двусторонние отношения и перспективы дальнейшего сотрудничества.