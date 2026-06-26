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26 июня, 08:36

Посольство РФ разъяснило новые правила въезда для российских туристов во Вьетнам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sean Hsu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sean Hsu

Система предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров во Вьетнаме (PAI), о запуске которой с 22 июня 2026 года сообщалось ранее, пока работает в тестовом режиме. Об этом сообщили в посольстве РФ и разъяснило правила въезда для российских туристов.

Заполнение онлайн-формы и получение QR-кода на данный момент не является обязательным требованием для прохождения пограничного контроля. При этом отмечается, что в перспективе электронная регистрация может стать обязательной, прежде всего в крупнейших международных аэропортах страны, включая Ханой, Хошимин, Камрань и Фукуок.

До введения новых правил пассажирам могут предлагать заполнить электронную декларацию по требованию сотрудников миграционной службы.

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Ранее сообщалось, что Россия планирует отменить визовый режим с Кувейтом, Малайзией и Индонезией в 2026 году. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко также сообщал о переговорах по полной отмене виз с Бахрейном. Российская сторона обсуждает упрощение въезда для организованных туристических групп из Вьетнама и Индии.

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Андрей Бражников
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