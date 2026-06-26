Посольство РФ разъяснило новые правила въезда для российских туристов во Вьетнам

Система предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров во Вьетнаме (PAI), о запуске которой с 22 июня 2026 года сообщалось ранее, пока работает в тестовом режиме. Об этом сообщили в посольстве РФ и разъяснило правила въезда для российских туристов.

Заполнение онлайн-формы и получение QR-кода на данный момент не является обязательным требованием для прохождения пограничного контроля. При этом отмечается, что в перспективе электронная регистрация может стать обязательной, прежде всего в крупнейших международных аэропортах страны, включая Ханой, Хошимин, Камрань и Фукуок.

До введения новых правил пассажирам могут предлагать заполнить электронную декларацию по требованию сотрудников миграционной службы.