Путин процитировал Хо Ши Мина, говоря о дружбе России и Вьетнама

Слова Хо Ши Мина о единстве и готовности преодолевать трудности отражают суть отношений России и Вьетнама, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства процитировал строки из стихотворения основателя современного вьетнамского государства на государственном обеде в Кремле в честь лидера Вьетнама То Лама и его супруги Нго Фыонг Ли.

«Коль сможем объединиться, слить воедино сердца, любое нелегкое дело мы доведем до конца», — сказал российский лидер — «Лучше не скажешь».

Путин отметил, что Москва и Ханой совместно реализуют масштабные планы и проекты. По его словам, приведённые строки хорошо передают характер дружественного сотрудничества двух стран.

Государственный визит То Лама в Москву уже привёл к новым договорённостям между странами. По итогам переговоров Россия и Вьетнам подписали 17 документов о сотрудничестве, включая соглашения в сфере атомной энергетики и нефтегазовой отрасли. Москва и Ханой также договорились о разделе продукции на отдельных участках морского шельфа Вьетнама и создании стратегического нефтяного резерва в Зунг Куате. На этом фоне Путин на государственном обеде говорил о долгосрочном характере двустороннего партнёрства.