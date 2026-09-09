Путин и То Лам дали старт лаборатории по изучению инфекций в Ханое
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Президент России Владимир Путин и лидер Вьетнама То Лам приняли участие в открытии лаборатории по изучению и профилактике инфекционных заболеваний в Ханое. Она создана на базе Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра.
Новая лаборатория будет работать с использованием российских методик. Путин назвал запуск проекта ещё одним примером сотрудничества двух стран.
«Запуск столь высокотехнологичного совместного проекта — это ещё один наглядный пример взаимовыгодного и многопланового сотрудничества России и Вьетнама», — сказал российский лидер.
По его словам, появление лаборатории также свидетельствует об успешном развитии стратегического партнёрства Москвы и Ханоя. Основным направлением её работы станет изучение и профилактика инфекционных болезней.
Ранее Life.ru рассказывал о переговорах Владимира Путина и То Лама в Кремле. В повестку встречи вошли вопросы торгово-экономического, научного и образовательного сотрудничества, а также гуманитарные связи.
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