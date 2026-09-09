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Опубликовано 9 сентября, 12:47

Давили, но не дожали: Лидер Вьетнама рассказал Путину о попытках отдалить Ханой от Москвы

То Лам: Вьетнам не изменил позицию из-за давления третьих стран

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Лидер Вьетнама То Лам рассказал президенту России Владимиру Путину о попытках третьих стран оказать давление на Ханой из-за его отношений с Москвой.

«Однако Вьетнам не проявил колебаний, не изменил своей позиции и чётко продемонстрировал свой подход», — заявил То Лам.

Он подчеркнул, что Ханой высоко оценивает и дорожит влиянием и статусом России. Развитие российско-вьетнамских отношений, по словам лидера страны, остаётся для Вьетнама приоритетом.

От торговли до обороны: Что Путин и То Лам обсудят 9 сентября в Кремле
От торговли до обороны: Что Путин и То Лам обсудят 9 сентября в Кремле

Ранее Владимир Путин заявил о заметных успехах Вьетнама за годы независимости и росте товарооборота между странами. По словам российского лидера, в прошлом году показатель увеличился почти на 6%, а в первом полугодии 2026-го темпы роста практически удвоились.

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Дарья Денисова
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