Давили, но не дожали: Лидер Вьетнама рассказал Путину о попытках отдалить Ханой от Москвы
То Лам: Вьетнам не изменил позицию из-за давления третьих стран
Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Лидер Вьетнама То Лам рассказал президенту России Владимиру Путину о попытках третьих стран оказать давление на Ханой из-за его отношений с Москвой.
«Однако Вьетнам не проявил колебаний, не изменил своей позиции и чётко продемонстрировал свой подход», — заявил То Лам.
Он подчеркнул, что Ханой высоко оценивает и дорожит влиянием и статусом России. Развитие российско-вьетнамских отношений, по словам лидера страны, остаётся для Вьетнама приоритетом.
Ранее Владимир Путин заявил о заметных успехах Вьетнама за годы независимости и росте товарооборота между странами. По словам российского лидера, в прошлом году показатель увеличился почти на 6%, а в первом полугодии 2026-го темпы роста практически удвоились.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.