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Опубликовано 9 сентября, 12:44

Плюс 6% за год: Путин рассказал, как развивается торговля России и Вьетнама

Путин: Темпы товарооборота РФ и Вьетнама удвоились за шесть месяцев

Обложка © EPA/ТАСС

Обложка © EPA/ТАСС

Вьетнам за годы независимости добился впечатляющих успехов, заявил Владимир Путин на переговорах с руководителем республики То Ламом в Кремле. Российский лидер также обратил внимание на динамику взаимной торговли.

По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами увеличился на 6%. С начала текущего года темпы прибавления практически удвоились.

«Мы развиваем наши двусторонние связи. Товарооборот наш растёт. В прошлом году набрал почти плюс 6%. В этом году за первые полгода темпы роста товарооборота фактически удвоились», — сказал лидер РФ.

Путин добавил, что сотрудничество России и Вьетнама идёт по разным направлениям, среди которых безопасность, культура, образование.

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Напомним, Владимир Путин и вьетнамский лидер То Лам начали переговоры в Кремле сегодня днём. Встреча проходит в рамках государственного визита главы Вьетнама в Москву. Стороны обсудят состояние и перспективы всеобъемлющего стратегического партнёрства двух стран. В повестку вошли торгово-экономическое сотрудничество, научные и образовательные связи, гуманитарные обмены, а также взаимодействие в сфере безопасности и обороны.

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Юлия Сафиулина
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