«Тируккурал» для Кремля: Моди привёз Путину символический подарок

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину перевод одного из главных произведений древней тамильской литературы — сборник стихотворных афоризмов «Тируккурал».

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Подарок индийский лидер вручил во время встречи с российским президентом в Нью-Дели. На кадрах с мероприятия видно, как политики поприветствовали друг друга, после чего Моди передал Путину книгу.

«Эту книжку мы перевели на русский язык. Я думаю, что она поможет улучшить стратегические связи между нашими странами», — сказал премьер-министр Индии.

«Тируккурал» считается одним из важнейших памятников тамильской литературы. Произведение состоит из коротких изречений о нравственности, управлении государством, семейной жизни и человеческих ценностях.

Встреча Путина и Моди прошла на полях саммита БРИКС в Нью-Дели в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапан». Лидеры обсудили двусторонние отношения и ключевые направления сотрудничества России и Индии. При этом визит Путина стал вирусной темой в индийских соцсетях сразу после того, как он спустился с трапа. И всё из-за одного жеста.