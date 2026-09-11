Путин и Моди пообщались на полях саммита БРИКС в Индии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча состоялась в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапан», где проходят мероприятия саммита. Лидеры России и Индии увиделись второй раз менее чем за две недели. Предыдущие переговоры прошли 31 августа на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

В Кремле ранее говорили, что Москва высоко ценит доверительные отношения между Путиным и Моди. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, лидеры откровенно обмениваются мнениями по актуальным вопросам. В Индию Путин прибыл с трёхдневным рабочим визитом. Президент принимает участие в 18-м саммите БРИКС.

XVIII саммит БРИКС пройдёт 12–13 сентября 2026 года в Нью-Дели под председательством Индии, которая в четвёртый раз возглавляет объединение. Встреча состоится в комплексе «Бхарат Мандапам» и соберёт представителей 11 государств — членов БРИКС, а также стран-партнёров и приглашённых государств. Основная тема индийского председательства — укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития. Лидеры обсудят глобальные и региональные проблемы, реформирование международных институтов, торгово-экономическое взаимодействие, энергетику, продовольственную безопасность, развитие транспортных цепочек и расчёты в национальных валютах. Отдельное внимание уделяется совершенствованию трансграничных платежей между странами объединения. 2026 год также является юбилейным для БРИКС: с момента создания объединения прошло 20 лет.